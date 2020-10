Unternehmensnachrichten



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) habe gesagt, dass es plane, die Kosten seiner Marke Mercedes-Benz in den nächsten fünf Jahren um über 20% zu senken. Die Fixkosten sowie die Ausgaben für CapEx und R7D sollten reduziert werden.



Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) gehöre heute zu den schwächsten deutschen Aktien. Der Kurs notiere trotz der Veröffentlichung des soliden Berichts über die Ergebnisse des ersten Halbjahres 10% tiefer. Das Unternehmen habe ein Betriebsergebnis von 129 Millionen Euro ausgewiesen, verglichen mit 74 Millionen Euro vor einem Jahr. Der Gesamtumsatz sei gegenüber dem Vorjahr um 1% auf 3,349 Milliarden Euro gestiegen. Die schwächere Entwicklung des Fruchtgeschäfts sei durch die solide Entwicklung des Zuckergeschäfts ausgeglichen worden, das von einem Anstieg der Zuckerpreise profitiert habe.



ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) habe ein Upgrade bei Goldman Sachs erhalten. Die Empfehlung für die Aktie sei von "neutral" auf "kaufen" angehoben worden, während das Kursziel von 12,10 EUR auf 14,60 EUR angepasst worden sei.



Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) habe eine Heraufstufung bei Barclays erhalten. Die Empfehlung für die Aktie sei von "neutral" auf "kaufen" angehoben worden, während das Kursziel von 60 EUR auf 75 EUR angepasst worden sei. (08.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte werden am Donnerstag höher gehandelt, da die Investoren die Corona-Rekordzahlen und die schwindende Aussicht auf ein großes US-Konjunkturpaket hinter sich lassen, so die Experten von XTB.Nancy Pelosi und Steven Mnuchin würden im Laufe des Tages Gespräche über zusätzliche Maßnahmen führen, aber die Idee habe bisher nur begrenzte Unterstützung gefunden.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe heute die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten getestet. Der Index habe es nicht geschafft, diese Hürde zu überwinden, und seither sei ein kleiner Rückzug erfolgt. Betrachte man den Tageschart, so könne man eine mögliche SKS-Formation erkennen. Bei einem anhaltenden Abpraller sollte der Index vor dem Rückzug den Bereich von 13.100 Punkten erreichen, wenn der rechte Arm des Musters sich aufbauen sollte. Das Mindestkursziel dieses Musters befinde sich in der Nähe der 200-Tage-Linie (12.150-Punkte-Bereich). Händler sollten bedenken, dass um 13:30 Uhr (Veröffentlichung des EZB-Sitzungsprotokolls) und um 14:30 Uhr (US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe) eine erhöhte Volatilität an den weltweiten Aktienmärkten herrschen könnte.