Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (10.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Daimler wolle bei der Batterietechnik führend werden und kurzfristig konkrete Pläne für die Zellfabriken in Europa präsentieren. Das habe Entwicklungsvorstand Markus Schäfer am Rande der IAA angekündigt. Vorstandschef Ola Källenius habe Hoffnung auf dauerhaft zweistellige Margen gemacht. Gute News, die die Aktie dringend brauche."Wir wollen für Europa aus Europa heraus einen Batterie-Champion haben", habe Schäfer gesagt. Den oder die Partner für die europäische Initiative wolle der Stuttgarter Autobauer zeitnah preisgeben. "Wir haben das gesamte Feld weltweit durchgescannt, wir haben mit allen gearbeitet", so der Entwicklungsvorstand.Der Autobauer traue sich in einem guten Wirtschaftsumfeld auch dauerhaft eine außerordentlich gute Margenentwicklung im Premiumautogeschäft zu. "Es ist unsere Ambition zweistellig zu sein", habe Daimler-CEO Ola Källenius anlässlich der IAA gesagt. "In einer Zeit, in der der Markt es hergebe, können wir auch dauerhaft eine zweistellige Marge erreichen", habe der Manager ergänzt.Gute Nachrichten habe der Autobauer auch nötig. Seit dem Hoch bei 80 Euro im Juni dieses Jahres konsolidiere die Aktie. Zuletzt habe sie gedroht die 200-Tage-Linie (aktuell bei 69,61 Euro) nach unten zu durchbrechen. Sollte das nicht gelingen, könnte der Kurs noch einmal das Verlaufstief bei 67,27 Euro testen. Eine weitere wichtige Auffangmarke liege bei 65 Euro.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link