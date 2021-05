Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (07.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die weltweiten Lieferengpässe bei Elektronikbauteilen würden auch im Daimler-Werk Sindelfingen vorübergehend zu einem Produktionsstopp führen. Auch wenn die Auswirkungen des weltweiten Halbleitermangels bereits durch die Korrektur der letzten zwei Wochen eingepreist sein dürften, sei diese Meldung ein weiterer Dämpfer für den Konzern.Betroffen sei die Mercedes-Benz E-Klasse, wie "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" berichtet hätten. Die Produktion ruhe demnach seit Montag. Die Pause solle bis zum 14. Mai andauern. Daimler habe den Zeitungen zufolge offiziell nicht bestätigt, dass es sich um die E-Klasse handle. "In ausgewählten Teilbereichen passt das Werk Sindelfingen die Fahrweise in Kalenderwoche 18 und Kalenderwoche 19 an", sei eine Sprecherin zitiert worden.Für die Beschäftigten in diesen Bereichen sei für diesen Zeitraum Kurzarbeit beantragt worden, habe sie ergänzt. Wie viele Mitarbeiter betroffen seien und wie viele Fahrzeuge nicht gebaut würden, habe der Konzern nicht bekannt gegeben. "Die Bänder bei der E-Klasse stehen bis zum 14. Mai still - zunächst einmal", sei ein ungenannter Mitarbeiter in Sindelfingen zitiert worden.Die E-Klasse sei in den vergangenen Jahrzehnten die meistverkaufte Mercedes-Modellreihe gewesen. Im Werk Sindelfingen würden 24.000 Beschäftigte arbeiten, die hauptsächlich mit der Produktion der E-Klasse und der S-Klasse sowie des neuen Elektroflaggschiffs EQS beschäftigt seien. Auf die Schwankungen bei der Versorgung mit Elektronikbauteilen reagiere Daimler "aufgrund der hohen Flexibilität unserer Werke kurzfristig", habe die Daimler-Sprecherin den Blättern zufolge weiter gesagt. "Die Situation ist volatil, es ist daher nicht möglich, eine Prognose zu den Auswirkungen abzugeben."Sindelfingen sei nach Rastatt und Bremen das dritte Daimler-Werk, dessen Produktion vom Chipmangel beeinträchtigt sei. Die Autobauer würden befürchten, dass die Lieferengpässe in den kommenden Monaten noch deutlichere Auswirkungen für die Produktion haben könnten.Langfristig bleibt "Der Aktionär" aber bei seiner Meinung: Die Grundtendenz für die Daimler-Aktie ist und bleibt nach wie vor positiv, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)