XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

65,85 EUR +2,00% (04.02.2021, 09:34)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (04.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Daimler beabsichtige sich in zwei unabhängige Unternehmen aufzuspalten (Pkw- und Nfz-Geschäft; das Mobilitäts- und Finanzdienstleistungsgeschäft (Daimler Mobility) werde entsprechend jeweils den beiden separaten Unternehmen zugeordnet). Dies solle per Abspaltung eines Mehrheitsanteils von Daimler Truck an die Daimler-Aktionäre erfolgen. Die außerordentliche Hauptversammlung hierzu werde wahrscheinlich in Q3/2021 stattfinden und die Transaktion (inkl. Börsenlisting, DAX-Mitgliedschaft für Daimler Truck angestrebt) noch vor Ende 2021 vollzogen werden. Daimler solle zu einem späteren Zeitpunkt in Mercedes-Benz umfirmiert werden.Seit der Schaffung der Holdingstruktur (November 2019) sei nach Erachten des Analysten zu erwarten gewesen, dass sich die Struktur des Daimler-Konzerns kurz über lang verändern werde. Daher komme die gestrige Ankündigung für Diermeier auch nicht überraschend. Allerdings habe ihn die Form der Veränderung überrascht. Daimler folge damit dem Beispiel von E.ON (Uniper) und Siemens (Siemens Energy) und nicht dem Beispiel von Volkswagen (TRATON (Börsengang, VW wolle Mehrheitsanteil an TRATON behalten)). Aufgrund der immer stärker divergierenden Geschäftsmodelle (wegen automobilem Strukturwandel) von Pkw- und Nfz-Aktivitäten und dem damit einhergehenden immer geringeren Synergie-potenzial könne Diermeier den Schritt unter strategischen Gesichtspunkten nachvollziehen. Es entstünden zwei Unternehmen mit starker Fokussierung, was nach Erachten des Analysten vom Kapitalmarkt gefordert und begrüßt werde (Daimler-Aktie am 03.02.: +9%).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Daimler-Aktie weiterhin mit "kaufen". Das Kursziel werde von 64,00 Euro auf 70,00 Euro erhöht. (Analyse vom 04.02.2021)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:65,48 EUR +2,34% (04.02.2021, 09:48)