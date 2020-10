Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (28.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Das Papier des Stuttgarter Autokonzerns habe gestern an einer enorm wichtigen Unterstützung geschlossen. Der heutige Handelstag werde damit wegweisend, wie sich der Kurs die nächsten Wochen entwickeln könnte. Die gestrige Ankündigung, dass Daimler verstärkt bei Aston Martin einsteigen werde sowie ein drohender Lockdown, könnten jetzt neue Impulse geben.Die Daimler-Aktie kämpfe sich weiter entlang der mittelfristigen Trendlinie nach oben. Gestern Abend habe der Kurs nach einem leichten Rücksetzer lediglich 6 Cent darüber bei 47,06 Euro geschlossen. Dazu verlaufe an diesem Preisniveau unterstützend das 78,6%-Fibonacci-Retracement.Heute habe das Papier bei 45,37 Euro eröffnet und falle damit unter diese entscheidende Marke. Gelinge es nicht, zu Handelsschluss oberhalb der Trendlinie zu schließen, wäre der Aufwärtstrend gebrochen. Dann wäre mit Rücksetzern bis zur Unterstützungszone zwischen 41,50 und 43,50 Euro zu rechnen. Sollte der Kurs aber die Kurve kratzen und über 47 Euro schließen, dürfte der Wert seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Ein kurzfristiger Anstieg bis zum Zwischenhoch bei 51,70 Euro wäre dann wahrscheinlich.Bei der Daimler-Aktie entscheide sich heute, ob der Aufwärtstrend gebrochen sei. Langfristig sei "Der Aktionär" allerdings weiterhin bullish gestimmt. Sollte der Wert abrutschen, könnten Anleger das für einen (Zu-)Kauf nutzen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: