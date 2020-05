Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

34,92 EUR -2,68% (28.05.2020, 13:09)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

35,125 EUR -1,20% (28.05.2020, 12:54)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (28.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Als besonders konjunkturabhängige Aktie gelte der Autobauer Daimler in unruhigen Börsenzeiten als besonders anfällig. Die Aktie sei bis auf 23 Euro abgerutscht. Im Zuge des freundlichen Gesamtmarkts habe sich das Papier wieder aufgerappelt. Die Grupo Santander sehe deutliches Potenzial.Die guten News bei Daimler würden sich mehren. Am Mittwoch habe MainFirst das Papier des Automobil-Herstellers zum Kauf empfohlen. Als Argumente habe Analyst Daniel Schwarz die historisch niedrige Bewertung, die vergleichsweise geringen Refinanzierungskosten und den besten Produktzyklus bis 2022 aufgeführt.Am Donnerstag habe die Grupo Santander nachgezogen. Analyst Eduardo Gonzalez sehe Potenzial für die Daimler-Aktie bis 50,50 Euro.Auch von Daimler selbst habe es interessante News gegeben: Daimler strebe eine Beteiligung am Batteriezellenhersteller Farasis Energy an. Das habe die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Experten würden davon ausgehen, dass Farasis im Jahr 2022 auf einen Marktanteil von vier Prozent im Bereich der Batteriezellen kommen könnte. Farasis könnte also durchaus ein wichtiger Player im Markt der Batteriezellen neben CATL, LG Chem und Samsung SDI werden.Die Daimler-Comeback-Spekulation laufe. Die Aktie habe im Zuge des freundlichen Gesamtmarkts in den letzten Tagen überdurchschnittlich stark zugelegt. Anleger laufen den gestiegenen Kursen nicht hinterher, sondern warten nach dem starken Anstieg eine Konsolidierung ab, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. Diese sollte die Aktie bis auf die Ausbruchslinie bei 33,50 Euro führen. In diesem Bereich verlaufe auch die 90-Tage-Linie. Nach oben warte der nächste horizontale Widerstand 37,50 Euro. (Analyse vom 28.05.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link