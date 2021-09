ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (28.09.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Daimler-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) charttechnisch unter die Lupe.Die Autotitel hätten in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Stabilisierung auf das Börsenparkett gelegt. In Bezug auf die Daimler-Aktie sei diese Aussage vermutlich sogar zu schwach. Bei gut 67 EUR habe das Papier insgesamt drei Mal Halt gefunden. Dank der jüngsten Kursavancen habe im Anschluss sogar die 38-Wochen-Linie (akt. Bei 72,12 EUR) zurückerobert werden können. Damit sei die drohende Schulter-Kopf-Schulter-Formation - definiert durch die Hochs bei 77,99/80,41/77,44 EUR - vom Tisch. Solche versagenden Chartmuster würden häufig dynamische Bewegungsimpulse in die entgegengesetzte Richtung nach sich ziehen. Als Signalgeber diene in diesem Zusammenhang ein Spurt über den seit Juni bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 74,20 EUR). Gelinge es den gestrigen Befreiungsschlag per Wochenschlusskurs zu bestätigen, dann handele es sich nicht um eine obere Umkehr, sondern vielmehr um eine trendbestätigende Bullenflagge. Entsprechend markiere das o. g. Mehrjahreshoch bei gut 80 EUR ein erstes Anlaufziel. Perspektivisch ergebe sich aus einer abgeschlossenen Flaggenkonsolidierung sogar ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 93 EUR. Die o. g Verlaufstiefs bei gut 67 EUR würden sich indes als Stop-Loss auf der Unterseite anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:76,46 EUR +0,87% (28.09.2021, 09:48)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:76,57 EUR +0,91% (28.09.2021, 10:03)