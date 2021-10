Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (28.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler-Konzernchef Ola Källenius habe schon zur Vorlage der Halbjahreszahlen die Erwartungen an die Autoverkäufe 2021 auf das Niveau des Vorjahres gesenkt, weil er für das zweite Halbjahr wegen des Chipmangels Ungemach ausgemacht habe. Zurecht: Im dritten Quartal habe die Stammmarke Mercedes-Benz nur 428.361 Autos mit dem Stern ausgeliefert - 30 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Werde Daimler mit den Zahlen für das dritte Quartal überzeugen können?Analysten würden im dritten Quartal beim Umsatz mit einem Rückgang um lediglich 4 Prozent auf 38,6 Milliarden Euro rechnen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte um 5,5 Prozent auf 3,29 Milliarden Euro sinken.Das dritte Quartal sei ein Prüfstein, in dem Daimler nun seine neugewonnene Widerstandskraft unter Beweis stellen könne, so Barclays-Analyst Kai Alexander Mueller jüngst.Trotz des bedeutenden Absackers bei den Verkaufszahlen dürfte die Profitabilität sich als belastbar erweisen. Preiseffekte und starke Kostendisziplin dürften einen Teil der negativen Auswirkungen wettmachen. Auch J.P. Morgan-Analyst Jose Asumendi erwarte trotz des Rückgangs bei den Verkaufszahlen ein solides Quartal.In den vergangenen beiden Jahren hätten Anleger die gigantische Summe von zwei Billionen US-Dollar in Unternehmen außerhalb des traditionellen Autosektors investiert, habe Ellinghorst in einer Studie geschrieben. Dies sei Ausdruck des gestiegenen Interesses an neuen Mobilitätschancen. Nun "schlage das Imperium aber zurück", indem gestandene Konzerne wieder auf sich aufmerksam gemacht hätten.Aktuell liege das Augenmerk auf dem Support bei 80 Euro. Schaffe es die Daimler-Aktie, den Widerstand bei knapp 84 Euro zu durchbrechen, sei der Weg in Richtung 90 Euro frei.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Daimler-Aktie zu halten. (Analyse vom 28.10.2021)