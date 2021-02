Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Am vergangenen Donnerstag habe Daimler seinen Jahresabschluss für 2020 veröffentlicht. Wie erwartet, seien die Zahlen sehr gut ausgefallen. Die Aktie sei daraufhin sogar kurzzeitig auf ein neues Mehrjahreshoch gesprungen, habe aber zuletzt erneut zurückgesetzt. So könnte es jetzt aus charttechnischer Sicht weitergehen.Nachdem die Daimler-Aktie am 3. Februar aus einer zwei Monate anhaltenden Seitwärtsphase nach oben ausgebrochen sei, habe sie kurz darauf ein neues Mehrjahreshoch bei 67,44 Euro markiert. Von dort sei der Wert leicht abgesackt, bevor es am vergangenen Donnerstag nach den Zahlen zu erneuten Kaufimpulsen gekommen sei.Das Mehrjahreshoch sei zwar mit Kursen bis 67,61 Euro geknackt worden, doch der Titel habe dieses hohe Niveau nicht halten können und notiere seit Freitag im Minus. Da das neue Hoch unter niedrigem Handelsvolumen erreicht worden sei, drohe nun ein erneuter Test der Unterstützungslinie am Zwischentief bei 64,12 Euro. Erst wenn das Hoch bei 67,44 Euro nachhaltig überwunden werden könne, sei mit einer anhaltenden Aufwärtsbewegung bis zum 2017er Hoch bei 73,64 Euro zu rechnen.Gute Zahlen und die IPO-Pläne der Brummi-Sparte hätten den Kurs bereits angetrieben, könnten nun aber nicht für weitere Impulse sorgen. Werde aber das Hoch bei 67,44 Euro geknackt, dürfte der Höhenflug weitergehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.