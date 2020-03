Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (27.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Situation sei ernst. Experten wie Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen sprächen von der größten Bedrohung der weltweiten Autoindustrie seit dem Zweiten Weltkrieg. Es werde immer deutlicher, dass die Krise nicht wie etwa 2009 auf einzelne Hauptmärkte beschränkt sei, sondern es werde wohl eine Kettenreaktion aller Kernmärkte geben: China - Europa - USA. "Es sieht nach einem äußerst ernsten Nachfrageinbruch im Autosektor aus, der lange Zeit braucht, um sich wieder zu stabilisieren", sage Auto-Experte Dudenhöffer gegenüber "Der Aktionär".Immer wieder kämen Gerüchte auf, die beiden chinesischen Autobauer Geely und BAIC würden bei derartig niedrigen Kursen der Daimler-Aktie ihre Beteiligung am deutschen Automobil- und Brummi-Hersteller ausbauen. Beide zusammen kämen bislang auf einen Anteil von rund 15 Prozent. "Wenn der Daimler-Kurs niedrig ist und Geely Interesse hat, wäre das doch töricht, keine Aktien zu kaufen", sage Autoexperte Dudenhöffer.Zugegeben, es würde doch durchaus Sinn machen, in einer derart schwierigen Zeit gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Daimler müsse die Transformation vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität stemmen. Neue Mobilitätsdienste müssten kreiert und hohe Investitionen in selbst fahrende Autos geschultert werden.Es gelte nicht den Anschluss zu verlieren an Tesla, Waymo oder auch Apple, die derzeit sicherlich einige Monate oder gar Jahre in puncto autonomes Fahren voraus seien. "War es denn ein Nachteil für Volvo, jetzt bei Geely zu sein? Ganz im Gegenteil ohne Geely würde Volvo heute nicht existieren", so Dudenhöffer in Bezug auf einen möglichen Ausbau der Stimmrechte von Geely bei Daimler.Daimler-Vorstand Ola Källenius habe zu Beginn der Woche die Dividende bestätigt. Zudem habe er möglichen Staatshilfen eine Absage erteilt. Am Donnerstag allerdings habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, Daimler würde über eine Kreditlinie in Höhe von 10 bis 15 Milliarden Euro verhandeln. Wozu?Anleger sollten die Hoffnung für die Automobil-Hersteller nicht aufgeben. Natürlich komme die Corona-Krise zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Es bestehe nach wie vor die Möglichkeit, dass die Corona-Krise in zwei bis drei Monaten zwar nicht vom Tisch, aber beherrschbar sei. Auf dem aktuellen Niveau weise Daimler einen Börsenwert von 29,1 Milliarden Euro auf. Die Börse habe bereits viel vorweggenommen. Wird der Worst-Case für Daimler und Co vermieden, so ist das Papier zwischen 25 und 27 Euro für Anleger mit einem langen Atem eine erste kleine Investition wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: