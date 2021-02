XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (04.02.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Daimler: Von Normalisierung der Geschäfte noch weit entfernt - AktienanalyseDer Autobauer Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) ist dank gut laufender Geschäfte in China, Einsparungen und strikter Kostendisziplin deutlich besser durch das Pandemiejahr gekommen als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nach vorläufigen Zahlen liege das operative Ergebnis für 2020 bei rund 6,6 Mrd. Euro, habe der Konzern mitgeteilt. Daimler selbst sei zuletzt davon ausgegangen, in etwa das Niveau des Vorjahres zu erreichen. Das wären 4,3 Mrd. Euro gewesen. Man habe das Geschäftsjahr mit einem sehr starken vierten Quartal abgeschlossen, habe der Konzern erklärt. In der Pkw- und Van-Sparte seien die Kennzahlen des Vorjahres übertroffen worden. Dort habe man sowohl von einem Anstieg der Verkaufszahlen bei den Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen als auch von einem starken Finanzergebnis profitiert.In der Truck-Sparte wiederum spüre man die Erholung des US-Markts und im europäischen Geschäft die positiven Auswirkungen der Maßnahmen für mehr Effizienz. Von einer Normalisierung der Geschäfte sei der DAX-Konzern dennoch weit entfernt. Zwar rechne Daimler-Boss Ola Källenius für das laufende Jahr mit einer guten Entwicklung. Das erste Quartal werde allerdings voraussichtlich von den aktuellen Halbleiter-Engpässen und Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie beeinflusst, habe es geheißen. Sämtliche Aussagen stünden zudem unter der Annahme, dass keine weiteren Lockdown-Auswirkungen einträten.Zwar würden die meisten Analysten nicht zuletzt auch wegen der geplanten Abspaltung der Trucksparte dennoch bullish bleiben. Angesichts der Tatsache, dass sich die Daimler-Aktie seit ihrem Corona-Tief im März bei gut 21 Euro inzwischen mehr als verdreifacht habe und somit auch die Erwartungen an den Autobauer deutlich gestiegen seien, könne eine gewisse Portion Vorsicht bei Neu-Investments in den DAX-Wert aber sicher nicht schaden. (Ausgabe 4/2021)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:64,83 EUR +1,33% (04.02.2021, 11:49)