Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

50,86 EUR +1,29% (13.11.2018, 15:06)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (13.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) zu halten.Die Automobil-Hersteller stünden in den nächsten Quartalen respektive Jahren vor zahlreichen Unwägbarkeiten. Hätten insbesondere die deutschen Konzerne Volkswagen und Daimler aus der Vergangenheit vor allem noch mit den Altlasten Diesel-Skandal und möglichem Kartell-Skandal im Pkw-Bereich - das Kartell-Verfahren im LKW-Bereich sei weitgehend abgeschlossen - sowie den damit zusammenhängenden (finanziellen) Folgen zu kämpfen, so seien Gegenwart und Zukunft durch Milliarden-Investitionen für neue Technologien wie das Elektroauto oder gar die Brennstoffzelle und das Autonome Fahren geprägt.Während die Automobil-Industrie weltweit vor nie dagewesenen Umbrüchen stehe, hätten in den letzten Quartalen zusätzlich neue Handelsbarrieren das Wirken der Unternehmen erschwert. Insbesondere die deutschen Hersteller Daimler und BMW würden unter dem chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt leiden, da sie jeweils eine deutlich fünfstellige bzw. sechsstellige Anzahl an Autos von Amerika nach China verschiffen würden. Strafzölle zwischen der Europäischen Union und den USA seien bei weitem noch nicht vom Tisch. Sollte Donald Trump diese doch noch einführen, träfe er damit vor allem die deutschen Automobil-Konzerne, die alle jährlich mehr als 300.000 Autos in den USA verkaufen würden, davon jeweils mehr als 200.000 Importfahrzeuge. Die französischen Automobil-Konzerne Renault und Peugeot hingegen würden ihre Fahrzeuge in den USA gar nicht offerieren, und FIAT verkaufe dort nur relativ wenige Einheiten. Strafsteuern zwischen der EU und den USA wären also Strafsteuern für deutsche Hersteller!Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft den Automobilsektor unverändert mit "neutral" ein und bewertet die Daimler-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 53,00. (Analyse vom 13.11.2018)