Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

45,255 EUR +0,87% (27.09.2019, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

45,33 EUR +0,72% (27.09.2019, 16:12)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (27.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Einem Bericht des Manager Magazins zufolge drohe Daimler aufgrund zu hoher Dieselabgase nicht nur eine Geldstrafe, die US-Behörden könnten möglicherweise auch einen Aufpasser ins Haus schicken. Das habe das Magazin unter Berufung auf nicht genannte Quellen im Unternehmen berichtet. "Die Daimler-Leute schaudert's bei dem Gedanken. Kaum jemand schreckte sie so wie Monitor Louis Freeh (69), der für die US-Börsenaufsicht SEC von 2010 bis 2013 die Säuberung nach einem Korruptionsskandal überwachte. Daimlers Rechts-Chefin Jungo Brüngger soll jetzt den Wiederholungsfall verhindern, durch komplette Kooperation", heiße es in dem Bericht.Seit 2016 würden in den USA Untersuchungen laufen, weil Dieselmodelle von Mercedes-Benz mehr Stickoxid ausstoßen würden als erlaubt. Unter anderem würden das Justizministerium, die Umweltbehörde EPA und ihr Pendant im US-Bundesstaat Kalifornien CARB prüfen, ob Daimler die Abgasreinigung rechtswidrig manipuliert habe.Es bleibe dabei: das Umfeld für die Autobauer Daimler, BMW und VW bleibe in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren schwierig. Der Ruf nach neuen Antriebsformen wie der Elektromobilität und Wasserstoffautos werde immer lauter. Die Cash Cow der letzten Jahrzehnte, der Verbrennungsmotor, werde zum Auslaufmodell.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Daimler zuletzt auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dass die klassische Autoindustrie bislang noch keinen Durchbruch beim Verkauf ihrer Elektrofahrzeuge erzielt habe, liege nicht nur an den weiterhin recht hohen Kaufpreisen, mangelnden staatlichen Förderungen in manchen Ländern, der langen Ladedauer der Batterien und der noch geringen Zahl öffentlicher Ladestationen, so Analyst Max Warburton. Vielmehr habe es die Branche noch nicht geschafft, das E-Auto zu emotionalisieren und als Statussymbol zu verkaufen, wie es bei den schweren SUV gelungen sei.Die Aktie von Daimler habe sich seit ihrem Zwischentief Mitte August bei 40,81 Euro bis Mitte September auf 48,72 Euro erholen können. An der 200-Tage-Linie sei das Papier jedoch nach unten abgeprallt. Nun gilt es, die Unterstützung im Bereich von 45 Euro zu verteidigen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie: