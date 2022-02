Aktien von HelloFresh und Daimler Truck befinden sich im AKTIONÄR-Depot.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Daimler Truck starte in der DAX-Familie richtig durch: Dem Lkw-Bauer sei nur knapp zwei Monate nach seiner Erstnotierung der Sprung in den MDAX gelungen. In wenigen Tagen würden Index-Experten bereits den Aufstieg in den deutschen Leitindex erwarten. Das Daimler-Spin-off sei aber nicht der einzige neue Kandidat für den DAX. Andere Konzerne müssten derweil um ihren Platz kämpfen.Gute Chancen auf einen Aufstieg vom MDAX in den DAX habe auch der Versicherer Hannover Rück. Der zur Deutschen Börse AG gehörende Index-Anbieter Qontigo werde über mögliche Wechsel am Donnerstagabend, 3. März, informieren. Etwaige Änderungen würden dann am 21. März wirksam.Mit einem Börsenwert nach Streubesitz von ca. 13,8 Mrd. Euro gelte Daimler Truck als offensichtlicher Aufsteiger. Derzeit hätte zudem Hannover Rück ebenfalls einen Platz im DAX ergattert, sage Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel. Allerdings sei dies sehr knapp, "sodass es spannend wird, ob es tatsächlich einen zweiten Aufsteiger geben wird."Nach wie vor müsse seinen Berechnungen zufolge der Konsumgüterkonzern Beiersdorf seinen Platz für Daimler Truck räumen. Im Fall eines weiteren Wechsels dürfte es zudem das Energieunternehmen Siemens Energy treffen. "Aber auch unter den Absteigern ist noch nichts entschieden, und Delivery Hero ist als Kandidat ebenfalls im Spiel."Wichtig seien Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indices real nachbilden würden. Diese ETFs müssten entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.