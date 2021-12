(Mit Material von dpa-AFX)



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (17.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Die Zusammenarbeit der großen Lastwagenhersteller Daimler Truck, Traton und Volvo Group zum Aufbau eines Ladenetzes für elektrische Schwer-Lkw und Reisebusse nehme konkretere Formen an. Wie die Unternehmen am Donnerstag bekannt gegeben hätten, hätten sie eine verbindliche Vereinbarung zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens unterzeichnet.Die Hersteller hätten bereits im Sommer angekündigt, bis zum Jahr 2027 europaweit mindestens 1.700 Ladesäulen einrichten zu wollen. Die Hersteller würden zu je gleichen Teilen beteiligt sein. Der Start des neuen Gemeinschaftsunternehmens sei für das kommende Jahr geplant - zuvor müsse es noch behördlich genehmigt werden. Unternehmenssitz sei Amsterdam.Die Partner möchten zusammen 500 Millionen Euro investieren. Es handele sich "nach Kenntnisstand der Unternehmen um die bisher bei weitem größte Investition in Ladeinfrastruktur für schwere Lkw in Europa", habe es in der Mitteilung geheißen.Am Tag zuvor habe der Börsenneuling Daimler Truck einen Großauftrag vermelden können. Der bislang größte Auftrag für elektrische Mercedes-Benz-Schwerlastwagen komme aus Schweden. Wie der Hersteller Daimler Truck am Mittwoch mitgeteilt habe, habe das schwedische Transportunternehmen Einride über 120 E-Actros bestellt.Die bestellten Fahrzeuge sollten von Mitte kommenden Jahres an ausgeliefert werden. "Der Großauftrag belegt, dass der E-Actros das richtige Fahrzeug ist (...)",habe Karin Rådström, Vorstandsmitglied bei Daimler Truck gesagt. Der Wert der Bestellung sei nicht mitgeteilt worden.Beim Übergang vom Verbrenner zu neuen Antrieben setze Daimler Truck auf Batterie und Brennstoffzelle. Im Jahr 2030 könnten Lkw mit diesen Antrieben zusammen bis zu 60 Prozent des Absatzes ausmachen, habe Vorstandschef Martin Daum gesagt. Daimler Truck sei zum Monatsbeginn von Daimler abgespalten worden und sei nun unabhängig.Die Daimler Truck-Aktie habe nach Börsenstart deutlich zulegen können. Zuletzt hätten aber Gewinnmitnahmen eingesetzt. DER AKTIONÄR sieht die Daimler Truck-Aktie auf dem aktuellen Niveau attraktiv bewertet, so Marion Schlegel. (Analyse vom 17.12.2021)