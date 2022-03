Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (28.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Der Lastwagenhersteller setze wegen des Versorgungsengpasses bei Halbleitern auf Kurzarbeit in einigen Bereichen von zwei großen Werken. Betroffen seien die Fabriken in Mannheim im laufenden Monat und in Gaggenau im kommenden Monat, habe ein Sprecher des Herstellers am Montag auf Anfrage mitgeteilt. Die Tageszeitung "Badische Neueste Nachrichten" habe über Kurzarbeit in Gaggenau berichtet. Mit Kurzarbeit würden einzelne Produktionsruhetage und abgesagte Schichten überbrückt, habe der Sprecher gesagt. Details habe er nicht genannt. An den anderen Lkw-Standorten gebe es zurzeit keine Kurzarbeit.Vorstandschef Martin Daum habe in der vergangenen Woche über eine gute Auftragslage berichtet. Schon im vergangenen Jahr habe es allerdings spürbare Probleme mit Lieferengpässen in der Halbleiterversorgung gegeben. Daimler Truck habe deswegen auch auf Halde produziert.Die Meldung sei ein weiteres Zeichen dafür, dass insbesondere die Fahrzeugbauer unter dem Chipmangel leiden würden. Die Daimler Truck-Aktie habe sich dennoch erfolgreich vom Tief am 7. März bei 20,29 Euro gelöst und notiere mittlerweile rund 30% höher. Für die Bullen stehe als nächstes Etappenziel der Widerstand bei 29 Euro im Fokus. "Der Aktionär" bleibe langfristig optimistisch für Daimler Truck, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck und Mercedes-Benz.Aktien von Daimler Truck befinden sich im AKTIONÄR-Depot.