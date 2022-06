Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (09.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Zuletzt habe Daimler Truck nach dem Q1-Zahlen überraschend die Jahreserwartungen trotz Lieferschwierigkeiten und Ukraine-Krieg nach oben revidiert. Schaffe Vorstand Martin Daum mit seinem Team, die Marge Stück für Stück an die deutlich profitablere Konkurrenz anzugleichen, habe das Unternehmen signifikantes Aufwärtspotenzial. Die Produktpalette müsse sich nicht verstecken. Hier habe Daimler Truck im Elektro- und Wasserstoff-Bereich einige Pfeile im Köcher.35 Mrd. Euro könnte Daimler Truck durchaus auf die Waage bringen. Zum Vergleich: Aktuell würden die Investoren dem Bus- und Lkw-Hersteller rund 25 Mrd. Euro an Börsenwert "spendieren". Solle heißen: Kurse um 40 Euro seien langfristig durchaus möglich, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link