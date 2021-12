Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (16.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Das Papier des Börsenneulings habe am Mittwoch im Tagesverlauf erneut nach oben drehen können. Die Daimler Truck-Aktie habe u.a. von einem neuen Auftrag sowie positiven Analystenstimmen profitieren können.Der bislang größte Auftrag für elektrische Mercedes-Benz-Schwerlastwagen komme aus Schweden. Wie Daimler Truck am Mittwoch mitgeteilt habe, habe das schwedische Transportunternehmen Einride über 120 E-Actros bestellt. Daimler habe im Oktober mit der Serienfertigung des elektrischen Schwerlasters begonnen."Der Aktionär" habe zuletzt darauf hingewiesen, dass Daimler Truck attraktiv bewertet sei und der jüngste Rücksetzer ein interessante Kaufchance gewesen sei. Anleger sollten die Gewinne weiterlaufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.