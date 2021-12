Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,315 EUR -2,37% (15.12.2021, 13:56)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,31 EUR -1,79% (15.12.2021, 13:42)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (15.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dem Börsengang des Nutzfahrzeuggeschäfts des Daimler-Konzerns habe sich die Aktie von Daimler Truck enorm stark entwickeln können. Nach einem Handelsstart bei 28 Euro am Freitag sei das Papier zuletzt bis auf über 35 Euro geklettert. Nun hätten aber erste Gewinnmitnahmen eingesetzt. Am heutigen Mittwoch notiere die Aktie von Daimler Truck 2,8 Prozent tiefer bei 32,00 Euro.Zuletzt hätten sich einige Analysten optimistisch zu Daimler Truck geäußert. Mit dem Jefferies-Analysten Himanshu Agarwal habe sich ein weiterer Experte mit einer Kaufempfehlung zu Wort gemeldet und sei mit seinem Kursziel von 46 Euro nur knapp unter den 48 Euro in der jüngsten Auftaktstudie von J.P. Morgan geblieben. Agarwal sehe enormes Profitabilitätspotenzial in einem ohnehin langen Lkw-Nachfragezyklus.Die Deutsche Bank habe Daimler Truck mit "buy" und einem Kursziel von 45 Euro in die Bewertung aufgenommen. Für das Nutzfahrzeuggeschäft sei die Abspaltung vom Daimler-Konzern eine große Chance, um aus dem Schatten von Mercedes-Benz heraus zu treten, so Analyst Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Sparte könne nun aufzuzeigen, wie viel Potenzial in ihr liege, das vom Markt bisher vielleicht übersehen oder nicht fair bewertet worden sei. Damit steige nun der Druck auf das schwächer abschneidende Pkw-Geschäft.Papiere der ehemaligen Mutter Daimler, die nun noch gut ein Drittel der Truck-Anteile halte, hätten zuletzt nachgegeben, nachdem sie bei 76,11 Euro am Montag noch ein neues Mehrjahreshoch ausgebildet hätten. Das Konzernvermögen von Daimler sei zuletzt um die Daimler-Truck-Aktivitäten gemindert worden. Der Kurs der Daimler-Aktie sei dementsprechend zuletzt nach unten angepasst worden.Anleger lassen hier ihre Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2021)Mit Material von dpa-AFX