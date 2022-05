Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (02.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Daimler Buses, die Bus-Sparte von Daimler Truck, wolle bis 2030 in allen Segmenten in Europa und Lateinamerika CO2-neutrale Fahrzeuge anbieten und bei den Stadtbussen in Europa nur noch vollelektrische Fahrzeuge verkaufen. Das habe Daimler-Buses-Chef Till Oberwörder im Vorfeld eines Events des Unternehmens rund um das Thema Elektromobilität gesagt.Der Absatz der Bus-Sparte habe im vergangenen Jahr bei 18.736 Einheiten gelegen. Den Anteil von Elektrofahrzeugen weise das Unternehmen, auch auf Nachfrage, nicht aus. Generell sei der Anteil von Elektrobussen allerdings noch überschaubar.Die Daimler Truck-Aktie notiere zum Wochenstart leicht im Minus bei 25,69 Euro. Von ihrem März-Tief habe sich das Papier jedoch mittlerweile deutlich erholen können und auch die 38-Tage-Linie habe wieder überwunden werden können. Die nächste Hürde warte nun in Form des März-Hochs bei 27,72 Euro, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (UAnalyse vom 02.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link