Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (29.10.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) und erhöht das Kursziel von 71 auf 92 Euro.Die Automobilwelt unterteile sich derzeit in zwei Gruppen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zulieferer wie HELLA aber auch Hersteller wie Volkswagen hätten Gewinnwarnungen veröffentlichen müssen, während BMW seinen Ausblick noch Ende September verbessert habe und auch Daimler trotz Chipmangel und Absatzeinbruch in Q3 noch recht starke Zahlen vorgelegt habe. Der Stuttgarter Autokonzern befinde sich weiterhin auf Rekordergebnis-Kurs. Zudem erwarte Daimler eine Verbesserung der Chipversorgung in Q4. Mit dem anstehenden Herauslösen der Daimler Trucks könnte für Mercedes-Benz ein stärkeres Heranrücken an BMW oder den 10%-Eigner Geely/Volvo Sinn machen. Auchdem Renault-Konzern, an dem Daimler 3,1% der Anteile halte, stände ein enger Partner ganz gut.Mit Blick auf die recht starken Zahlen und die Bewältigung der Chipkrise stuft Frank Schwope, Analyst der NORD LB, die Daimler-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch und hebt das Kursziel von 71 auf 92 Euro an. (Analyse vom 29.10.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Daimler-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Daimler AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Daimler-Aktie: