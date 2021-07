(Mit Material von dpa-AFX).



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (08.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Autokonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autobauer präsentiere seinen Zwischenbericht für das zweite Quartal am 21. Juli. Zuletzt habe Daimler aber immer wieder schon vorab die Bücher geöffnet. Schon nach dem ersten Quartal habe Daimler-Chef Ola Källenius wegen der spürbaren Erholung deutlich mehr Optimismus an den Tag gelegt - und das trotz der Probleme mit der Verfügbarkeit von Elektronikchips.In H1 hätten die Auslieferungen von Mercedes-Benz Pkw an die Kunden weltweit gegenüber dem pandemiebedingt schwachen Vorjahreszeitraum um knapp ein Viertel auf 1,16 Mio. Autos zugenommen, vor allem getrieben von teureren SUVs und ab dem zweiten Quartal auch von der Neuauflage des Luxusflagschiffs S-Klasse.Das spüle viel operativen Gewinn in die Kasse, auch weil die Verkaufspreise angesichts langer Lieferzeiten derzeit hoch seien. Daimler rechne für die Pkw- und Van-Sparte Mercedes-Benz in diesem Jahr mit 10 bis 12 Prozent Umsatzrendite beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern. In der Sparte mit Lkw und Bussen sollten es 6 bis 7 Prozent sein - und das dank der rasanten Markterholung auch eher am oberen Ende der Bandbreite.Im Gesamtkonzern sollten Absatz, Umsatz und operatives Ergebnis deutlich über den Vorjahreswerten liegen - kein Wunder bei dem Einbruch der gesamten Branche im Corona-Jahr 2020. Die Prognosen würden auf der aktuellen Konzernstruktur beruhen - im Dezember wolle sich das Unternehmen per Spin-Off in einen Teil für Autos und Vans (Mercedes-Benz) sowie einen Teil für schwere Nutzfahrzeuge (Daimler Truck) aufspalten. Ziel sei es, dass beide Unternehmen perspektivisch im DAX notiert seien.Gegenüber dem von roten Zahlen geprägten Vorjahresquartal sollte es in allen Belangen deutlich besser aussehen, wie schon zu Anfang des Jahres. Den Konzernumsatz würden die von Bloomberg bis Mittwoch befragten Analysten zwischen April und Ende Juni im Schnitt bei 39,9 Mrd. Euro und damit knapp ein Drittel über dem Erlös aus dem Vorjahreszeitraum erwarten. Damals seien Produktion und Absatz von Autos wegen der Beschränkungen in der Corona-Pandemie in vielen Weltregionen wochenlang ausgesetzt gewesen.Auf Jahressicht dürfte der Daimler-Umsatz um 12 Prozent auf 173 Mrd. Euro steigen, so die Analysten. Das operative Ergebnis sollte sich auf 17,3 Mrd. Euro verdoppeln, und unter dem Strich stehe ihnen zufolge Ende des Jahres ein Gewinn von 11,6 Mrd. - gut drei Mal so viel wie 2020.Die Daimler-Aktie könne positive Impulse gut gebrauchen. Das Papier sei am Mittwoch auf gut 71 Euro auf den niedrigsten Stand seit Mitte Mai abgerutscht. Damit sei auch die wichtige horizontale Unterstützung bei 72,50 Euro unterschritten worden. Weitere Rücksetzer bis an die 70-Euro-Marke seien möglich. Als Support diene jetzt die langfristige Aufwärtstrendlinie bei rund 68 Euro als Auffangnetz.Für mutige Anleger bietet sich auf dem aktuellen Niveau eine erste Position an, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Stoppkurs 66,50 Euro. (Analyse vom 08.07.2021)