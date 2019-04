Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

54,95 EUR (02.04.2019)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (03.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Kremlchef Wladimir Putin würden am heutigen Mittwoch in der Nähe von Moskau das erste Mercedes-Benz-Werk Russlands eröffnen. Daimler-Chef Dieter Zetsche werde mit der Produktionsstätte ein "neues Kapitel in der Geschichte" des Unternehmens in Russland aufschlagen, habe der Stuttgarter Konzern mitgeteilt. Das für mehr als 250 Millionen Euro gebaute Werk liege im Gebiet von Moskau und biete mehr als 1.000 Arbeitsplätze. Aus russischer Sicht sei die Eröffnung auch ein Zeichen des Aufbruchs in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Durch die im Zuge des Ukraine-Konflikts verhängten Sanktionen der EU und der USA würden sich auch deutsche Unternehmen in ihren Geschäften teils massiv eingeschränkt sehen.Derweil habe Daimler in den USA mit schrumpfenden Absatzzahlen zu kämpfen. Im März habe der Autobauer dort im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum insgesamt 2,7 Prozent weniger Autos verkauft. Der Absatz sei damit auf 30.627 Stück gesunken, habe das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Der Absatz der Kernmarke Mercedes sei um 4,9 Prozent gefallen.Die Aktie von Daimler entwickle sich derweil weiter sehr stark. Seit dem Jahresbeginn, als das Papier zeitweise nur 44,51 Euro koste, habe die Daimler-Aktie mittlerweile wieder rund 24 Prozent zugelegt. Auch am heutigen Mittwoch starte die Aktie mit einem Plus in den Tag. Mit dem heutigen Anstieg sei auch der Sprung über den wichtigen Widerstand bei 54,73 Euro gelungen. Könne dieser bestätigt werden, sei der Weg frei bis in den Bereich von 58,73 Euro.Ohnehin könnten sich viele Anleger langsam oder sicher daran machen, die Daimler-Aktie in ihr Depot zu packen, um die knackige Dividende zu sichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Am 22. Mai finde die Hauptversammlung statt. Im Anschluss werde Daimler 3,25 Euro an seine Aktionäre ausschütten - das entspreche einer Dividendenrendite von 6%. (Analyse vom 03.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:55,54 EUR +0,98% (03.04.2019, 08:33)