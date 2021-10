Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (05.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autohersteller Mercedes-Benz habe bestätigt, dass wegen der Chipkrise mitunter nicht alle Fahrzeuge mit der kompletten technischen Ausstattung ausgeliefert werden könnten. Betroffene Kunden könnten in solchen Fällen ihr bestelltes Auto mit einer reduzierten Ausstattung zu einem günstigeren Preis bekommen, habe eine Sprecherin des Mercedes-Benz gesagt. Sollte ein Kunde mit diesem Angebot nicht einverstanden sein, könne er vom Kaufvertrag zurücktreten. Mercedes-Benz habe damit auf einen Bericht der "Stuttgarter Nachrichten" reagiert, wonach eine Stornierung des Kaufs nicht möglich sei.Wer ein Auto mit der reduzierten Ausstattung abnehme, könne nicht mit einer späteren Nachrüstung rechnen. Das sei aus technischen Gründen nicht immer möglich, habe es vom Mercedes-Benz Vertrieb geheißen. Wie viele bestellte Autos und welche Modelle wegen der Chipkrise nun mit der abgespeckten Ausstattung vom Band gehen würden, sei offen geblieben. Die Kunden dürften auch auf ihr Auto warten, bis die gewünschten Ausstattung möglich sei, so die Sprecherin.In modernen Autos stecke jede Menge Elektronik. Die weltweiten Probleme beim Nachschub von Elektronik-Chips würden die Autokonzerne zurzeit zur Produktion auf Halde zwingen - unfertige Fahrzeuge würden abgestellt und dann nachgerüstet, wenn die Teile da seien. Das betreffe auch Mercedes-Benz. Eine Sprecherin habe zuletzt bestätigt, dass auch Fahrzeuge wegen des Lieferengpasses an bestimmten Halbleiterkomponenten zeitweise zwischengelagert würden.Diesen Weg würden auch die Lkw-Kollegen gehen: Der Vorstandschef von Daimler Truck, Martin Daum, habe am Dienstag vor Journalisten gesagt, Auslieferungen von Lkw mit fehlenden Teilen seien "eher nicht der Fall". Im Lkw-Bereich gebe es weniger "Luxusverbauungen" wie beispielsweise Lautsprecheranlagen als bei den Pkw. Daimler Truck gehe bei der Chipkrise bewusst den Weg der Halde.Anleger sollten sich von Rücksetzern und dem aktuell holprigen Marktumfeld nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. (Analyse vom 05.10.2021)(mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.