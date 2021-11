XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

86,45 EUR +0,83% (01.11.2021, 13:42)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (01.11.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), erhöht aber das Kursziel von 87 auf 89 Euro.Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2021 habe ergebnisseitig über seinen Erwartungen gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Knappheit an elektronischen Bauteilen habe sich v.a. beim Absatz und Umsatz bemerkbar gemacht (ergebnisseitig stark vom Finanzdienstleistungsgeschäft profitiert). Die Nettoliquidität im Industriegeschäft habe im Quartalsverlauf (per 30.09.) weiter gesteigert werden können. Sie liege damit weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Ausblick für 2021 sei teilweise angepasst worden. Die anstehende Konzernaufspaltung (Vollzug vor Ende 2021) erachte Diermeier für strategisch sinnvoll, weil sie über das Potenzial verfüge, (mittel-/langfristig) wertsteigernd für die Daimler-Aktionäre zu sein. Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst. Er rechne nach wie vor mit einem Ergebnisrückgang.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Daimler-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab und hebt das Kursziel von 87 auf 89 Euro an. (Analyse vom 01.11.2021)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:86,42 EUR +0,76% (01.11.2021, 13:56)