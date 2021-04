Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

76,08 EUR +0,93% (06.04.2021, 11:19)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

76,15 EUR +1,08% (06.04.2021, 11:05)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (06.04.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Die Online-Hauptversammlung (am 31.03.) sei unspektakulär verlaufen (vertretenes Grundkapital: 57,2%). Die Entlastungsquoten für Vorstand (97,9%) und Aufsichtsrat (95,1%) seien hoch gewesen. Die Daimler-Aktie habe am 01.04. ex Dividende notiert (1,35 Euro je Aktie; Record Date: 06.04.; Ausschüttung: 07.04.).Das Daimler-Management habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (deutlicher Anstieg bei Absatz, Umsatz und berichtetem EBIT) bestätigt. Den Unternehmensangaben zufolge habe sich im Auftaktvierteljahr die positive Entwicklung der Vorquartale fortgesetzt (Mercedes-Benz Cars & Vans und Daimler Trucks mit Ergebnisverbesserungen ggü. Vorjahr). Der Plan zur Konzernaufspaltung (in ein Pkw- sowie ein Nfz-Unternehmen) durch die Abspaltung eines Mehrheitsanteils von Daimler Truck an die Daimler-Aktionäre bis Ende 2021 sei im Rahmen der Hauptversammlung wiederholt worden.Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2021e: 8,15 (alt: 6,76) Euro; DPS 2021e: 3,00 (alt: 2,65) Euro; EPS 2022e: 9,53 (alt: 7,69) Euro; DPS 2022e: 3,50 (alt: 3,00) Euro). Die Daimler-Aktie notiere noch deutlich unter dem Allzeithoch (96,07 Euro im März 2015).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link