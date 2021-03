Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (04.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der positive Newsflow rund um Daimler reiße nicht ab. Zuerst die Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte, dann das Gemeinschaftsunternehmen mit Volvo (ISIN: SE0000115446, WKN: 855689, Ticker-Symbol: VOL1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VOLVF), um gemeinsam Brennstoffzellen-Antriebe für schwere Lastwagen zu entwickeln. Die DZ BANK lobe die Strategie und setze ihr Kursziel für Daimler nach oben.Die DZ BANK habe die Papiere von Daimler in ihre "Equity Long Ideas"-Empfehlungsliste aufgenommen. Beim Autobauer habe der Analyst Michael Punzet in einer aktuellen Studie den Optimismus des Managements für 2021 hervorgehoben. Zudem erwarte er positive Impulse durch die angekündigte Abspaltung des Truck-Geschäfts und erwarte Spekulationen über Anteilsaufstockungen oder Neueinstiege von Investoren bei Daimler.Am Dienstag bereits habe Daimler bekannt gegeben, dass man mit dem schwedischen Brummi-Hersteller Volvo künftig gemeinsam an der Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben für schwere Lastwagen arbeiten werde. Das im vergangenen Jahr angekündigte Unternehmen, das künftig Cellcentric heißen solle, sei am Montag gegründet worden, wie Daimler Truck und die Volvo Group mitgeteilt hätten.Volvo habe dazu für rund 600 Millionen Euro 50 Prozent der Anteile an der Firma Daimler Truck Fuel Cell gekauft, in der der Stuttgarter Lastwagenbauer zuvor schon alle seine Brennstoffzellen-Aktivitäten zusammengeführt habe.Der Aufwärtstrend der Aktie sei nach wie vor intakt. Anleger würden investiert bleiben. Das Kursziel bleibt vorerst bei 75 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. (Analyse vom 04.03.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link