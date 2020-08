Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (21.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Bei dem Autobauer sehe es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Im Juli habe Daimler nur denkbar knapp ein Absatzplus bei der Stammmarke Mercedes-Benz verpasst. Und auch die Dieselaffäre sei weitestgehend beigelegt. Neues Ungemach könnte (perspektivisch) von der Währungsfront drohen.Denn: Ein Euro sei im Verlauf der Woche kurzzeitig fast 1,20 Dollar wert gewesen. Heute sei der Kurs wieder zurückgekommen und notiere knapp unterhalb der 1,18-Dollar-Marke. Über der Grenze von 1,20 habe sich die Währung zuletzt Anfang 2018 bewegt.Die deutsche Autoindustrie sei besonders abhängig vom Export und unterliege daher auch vergleichsweise hohen Währungsrisiken. China und die USA seien die beiden wichtigsten Märkte außerhalb Europas. Das Problem: Die Herstellungskosten würden in Euro in die Bücher eingetragen, der Umsatz dagegen in Dollar fakturiert.Auch aus Sicht des AKTIONÄR seien die Währungsrisiken nicht von der Hand zu weisen - ein zu starker Euro wäre eine neue, unvorhergesehene Belastungsquelle für Daimler. Der Autotitel sei heute unter den 2018er-Abwärtstrend bei 42,30 Euro gefallen, nachdem diese wichtige Marke jüngst geknackt worden sei. Charttechnisch habe sich damit das Bild wieder eingetrübt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: