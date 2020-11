Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

53,71 EUR -0,19% (17.11.2020, 12:46)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

53,69 EUR -0,17% (17.11.2020, 12:31)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (17.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie münze den guten Newsflow in Kursgewinne um. Das Papier des Stuttgarter Autokonzerns habe sich in den letzten Wochen deutlich besser entwickelt als die Aktien von VW und BMW. Die Daimler-Aktie habe am 30.Oktober ihren eingeschlagenen Aufwärtsmodus bestätigt."Zudem verlaufen weiterhin sämtliche Bollinger-Bänder innerhalb dieses Trends. Die kurzfristige Volatilitätsbandbreite beträgt nun 54,95 Euro bis 48,73 Euro. Die meisten markttechnischen Indikatoren (MACD, RSI, Momentum, ) zeigen sich weiterhin neutral. Allerdings signalisiert der übergeordnete Ichimoku-Indikator eine mittelfristige Fortsetzung des aktuellen Aufwärtstrends. Damit könnte das Obere Bollinger-Band bei rund 55,00 Euro bald angelaufen werden. Kurzfristig signalisiert die Slow-Stochastik sowie die aktuelle "Doji"-Konstellation abnehmende Dynamik", sage Martin Utschneider, Charttechnik-Experte der Donner & Reuschel AG.Das Momentum spreche derzeit für die Daimler-Aktie. Werde die Hürde bei 55 Euro genommen, liege das nächste Etappenziel bei 60 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: