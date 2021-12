Börsenplätze Daimler-Aktie:



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (22.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Das Mobilitäts-Start-up Via arbeite an seinem IPO im kommenden Jahr und habe dazu nun vertraulich die Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Die Amerikaner, die u.a. Daimler als Investor an Bord hätten, würden zum Teil mit Uber und Lyft konkurrieren, hätten aber auch ein Software-Business aufgebaut.Anders als beim Ride-Hailing-Ansatz von Uber oder Lyft sei Vias Mobilitätsmodell auf gemeinsame Fahrten ausgerichtet. Die Software des Unternehmens lege die Routen der Fahrer so, dass die Autos möglichst ausgelastet seien. In diesem Segment hätten die Amerikaner bereits 2017 gemeinsam mit Daimler das Joint Venture ViaVan gegründet.Gleichzeitig biete das Unternehmen seine Software-Plattform unter dem Namen TransitTech Städten und Gemeinden an, die damit den öffentlichen Nahverkehr besser steuern könnten. Mit den mehr als 500 Städtepartnerschaften habe das Geschäftsfeld zuletzt einen Jahresumsatz von über 100 Mio. Dollar erreicht, was einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr entspreche.Da der Antrag für das IPO vertraulich eingereicht worden sei, würden bislang keine weiteren Geschäftszahlen oder Informationen zur angestrebten Bewertung vorliegen. Bei der letzten außerbörslichen Finanzierungsrunde im November sei Via mit 3,3 Mrd. Dollar bewertet worden.Mit der zunehmenden Urbanisierung steige der Bedarf an neuen Mobilitätskonzepten. Insbesondere das Software-Geschäft von Via sei in diesem Zusammenhang hochspannend. DER AKTIONÄR wird eine Bewertung des IPO-Kandidaten abgeben, sobald ausreichend Informationen vorliegen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link