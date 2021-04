Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Nächstes Etappenziel bleibe die Marke von 80,00 Euro. (Analyse vom 22.04.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Angesichts weltweiter Lieferengpässe von wichtigen elektronischen Bauteilen schicke der Autobauer Daimler an vorerst mindestens zwei Standorten Tausende Mitarbeiter wieder in die Kurzarbeit. Betroffen sei nach dpa-Informationen ein Großteil der Beschäftigten der Mercedes-Werke in Rastatt und Bremen. Die Aktie lasse sich davon allerdings nicht beirren. Nach einer kurzen Atempause lege das Papier bereits wieder den Vorwärtsgang ein.Daimler habe am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt, für die betroffenen Mitarbeiter an beiden Standorten sei Kurzarbeit jeweils von diesem Freitag an zunächst bis Ende kommender Woche beantragt worden.In Bremer Werk seien mehr als 12.000 Mitarbeiter beschäftigt, in Rastatt rund 6.500. Zunächst hätten lokale Medien über die Kurzarbeitspläne an den jeweiligen Standorten berichtet.Die Mitarbeiter beider Werke sowie des Standorts im ungarischen Kecskemét seien bereits Anfang des Jahres wegen der Chipkrise in die Kurzarbeit geschickt worden. Daimler habe sich auf Anfrage nicht im Detail zu der Frage geäußert, ob nun auch für weitere Werke Kurzarbeit geplant sei. Man sei im Austausch mit den Halbleiter-Lieferanten und passe "falls nötig" die "Fahrweisen in einzelnen Werken an", habe es lediglich geheißen.Die Situation sei volatil, man fahre auf Sicht.Zuletzt habe die Deutsche Bank für die Daimler-Aktie ein Kursziel von 80 Euro ausgerufen. Trotz zuletzt enorm gestiegener Erwartungen hätten die Stuttgarter mit den Signalen für das erste Quartal positiv überrascht, so Analyst Tim Rokossa in einer Studie. Die Spekulationen um eine Aufstockung der Jahresziele dürften zunehmen.Bereits am Montag habe Goldman Sachs-Analyst Mark Delaney mit einem Kursziel von 100 Euro für die Daimler-Aktie ein echtes Ausrufezeichen gesetzt.Es bleibe dabei: Die Grundtendenz für die Daimler-Aktie bleibe positiv, wenngleich das Papier mittlerweile schon viel eingepreist habe. Das Papier bekomme Support bei 72,50 Euro. Falle diese Marke, treffe die Aktie auf die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 71,25 Euro verlaufe. Sollte diese Marke nicht halten, liege eine Unterstützung bei 70,15 Euro.