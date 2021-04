Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (21.04.2021/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Rund 1.500 Daimler-Aktionäre (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) waren über den Livestream zugeschaltet, als Konzernchef Ola Källenius von einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2020 berichtete, wie Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet.Zwar seien infolge der Covid-19-Pandemie mit 2,8 Millionen Fahrzeugen 15% weniger verkauft worden als im Vorjahr und der Konzernumsatz sei um 11% auf 154,3 Mrd. Euro zurückgegangen. Dennoch habe sich das operative Ergebnis um 53% auf 6,6 Mrd. Euro verbessert und das Ergebnis je Aktie sei auf 3,39 Euro (Vj. 2,22 Euro) gestiegen. Der HV sei vorgeschlagen worden, davon mit einer Anhebung der Dividende auf 1,35 Euro (Vj. 0,90 Euro) wie üblich rund 40% auszuschütten.An diesem Tagesordnungspunkt habe sich allerdings Kritik entzündet. Schließlich sei das gute Ergebnis teilweise der Nutzung staatlicher Hilfen in Form von Kurzarbeitergeld zu verdanken. CFO Harald Wilhelm habe dieses Argument nicht gelten lassen wollen. Die Mittel für die Kurzarbeit und damit zur Sicherung von Arbeitsplätzen würden schließlich aus den eingezahlten Sozialbeiträgen stammen. Der Dividendenvorschlag beruhe hingegen auf einer sorgfältigen Abwägung der Interessen aller Stakeholder. Viele Anleger wie Pensionsfonds und Rentner seien auf regelmäßige Ausschüttungen angewiesen. Schließlich sei der Vorschlag mit einer Zustimmungsquote von über 99% angenommen worden.Großen Raum habe auf der HV das Thema Elektromobilität eingenommen. Vor zwei Jahren habe der Vorstand das Ziel ausgegeben, dass Daimler bis zum Jahr 2039 über eine komplett CO2-neutrale Pkw-Neuwagenflotte verfügen solle. Nicht ohne Stolz habe Källenius in einem virtuellen Showroom nun unter anderem den neuen EQS präsentiert, die erste vollelektrische Luxus-Limousine von Mercedes-EQ. Eine weitere elektrische Limousine sowie zwei elektrische SUV seien bereits geplant. Parallel zum Aufbau dieser Plattform solle die Vielfalt bei den Verbrennungsmotoren bis 2025 um 40% und bis 2030 um 70% zurückgehen. Nach Einschätzung des Firmenchefs könnte der Umbruch hin zu rein elektrischen Antrieben noch schneller gehen als bisher angenommen.Für die Aktionäre ebenso interessant sei die geplante Aufspaltung des Konzerns in zwei eigenständige Unternehmen: Pkw und Vans auf der einen sowie Lkw und Busse auf der anderen Seite. In diesem Zusammenhang solle Daimler Truck an die Börse gebracht und die Daimler AG in Mercedes-Benz AG umfirmiert werden. Im Zuge des Spin-off würden den Aktionären zusätzlich Daimler-Truck-Aktien ins Depot eingebucht.An der Börse kämen die Pläne schon jetzt gut an. Bereits die erste Meldung zum Thema Abspaltung habe bei der Aktie Anfang Februar zu einem Kurssprung von 10% geführt und seither habe sich die positive Entwicklung fortgesetzt. In den letzten zwölf Monaten habe sich das Kursniveau mehr als verdreifacht. Bei der aktuellen Notierung von 76 Euro erreiche der Börsenwert jetzt 81 Mrd. Euro. Ein Aktionär habe auf der HV den Vergleich zum E-Auto-Pionier Tesla gezogen, der mit mehr als 500 Mrd. Euro bewertet sei, was sicherlich nicht als Maßstab für Daimler herangezogen werden könne. Gelinge die Transformation jedoch wie geplant, könne es vom derzeitigem Kursniveau durchaus weiter nach oben gehen. (Ausgabe 4/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link