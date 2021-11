Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.SPD, Grüne und FDP hätten sich am Mittwoch auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt. Das Ampel-Bündnis habe zuvor unter anderem mitgeteilt, den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos beschleunigen zu wollen. Dabei solle der Schwerpunkt auf Schnellladeinfrastruktur gelegt werden. Beim Daimler-Chef Ola Källenius würden in erster Linie drei Zahlen Anklang finden."Beim ersten Überfliegen des Koalitionsvertrags gefallen mir drei Zahlen: 15 Millionen Elektroautos, 1 Million Ladepunkte und 80 Prozent Erneuerbare Energien", habe Källenius am Mittwochabend gesagt, wie sein Unternehmen in Stuttgart mitgeteilt habe. Das seien konkrete Ziele für das Jahr 2030. Diese würden den Wandel der Automobilindustrie unterstützen.Der Stuttgarter Autobauer habe im Juli mehr Ehrgeiz für den Durchbruch der eigenen E-Flotte signalisiert: Das Mercedes-Benz-Geschäft solle auf elektrisches Fahren ausgerichtet werden. 2025 würden die Schwaben 50 Prozent ihrer Neuverkäufe mit vollelektrischen oder Plug-in-Autos erzielen wollen. Bis zum Ende des Jahrzehnts wolle man vollelektrisch werden - überall dort, wo es "die Marktbedingungen zulassen", habe es geheißen.Die Ziele der Ampelkoalition würden Daimler in die Karten spielen. Der für den 10. Dezember geplante Spin-off der LKW-Sparte Daimler-Trucks könnte den Papieren zusätzlichen Auftrieb geben. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass beide Teile getrennt voneinander mehr Wert sein würden. Bis zur Abspaltung sollte das derzeit positive Momentum anhalten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.