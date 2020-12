XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

57,16 EUR +0,69% (04.12.2020, 09:42)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (04.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.CEO Ola Källenius wolle das Tempo der Erholung aus der Corona-Krise hoch halten. Der Stuttgarter Autokonzern gehe auch mit einem Wachstumsschwung in das Jahr 2021 und bleibe für China optimistisch, habe der Manager in einem Interview der "Financial Times" am Donnerstag gesagt. Ein Teil der zuletzt starken Verkäufe im wichtigsten Automarkt der Welt China sei auch einem Nachholeffekt aus dem stark pandemiebelasteten Frühjahr zu verdanken.Nur die wenigsten hätten der Daimler-Aktie eine derart gute Entwicklung in den letzten Monaten zugetraut. Seit dem Corona-Tief im März bei 21,84 Euro habe das Papier rund 160 Prozent zugelegt.Nachdem die meisten Anleger ihren Fokus eher auf High-Tech und E-Commerce-Werte gelegt hätten, sei der Kurs der Daimler-Aktie fast etwas untergegangen. Gut möglich, dass das Papier nach dem Sprint in den letzten Wochen eine kleinere Verschnaufpause einlege. Die Story sei aber intakt. Nehme die Daimler-Aktie noch die psychologisch wichtige Hürde bei 60 Euro, laute das nächste Etappenziel 65 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:57,18 EUR +1,02% (04.12.2020, 09:56)