Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

44,60 EUR +0,22% (25.09.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

44,185 EUR -0,67% (25.09.2020, 17:35)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (28.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Am vergangene Wochenende sei die "Auto China 2020" in Peking gestartet. Es sei die erste große internationale Automesse seit Ausbruch der Corona-Krise. Elektroautos seien die Stars der Messe gewesen.Wo stehen die deutschen Autobauer wie Daimler? Auf dem größten Markt für Elektrofahrzeuge der Welt in China könnten sie bisher nicht wirklich mithalten, hätten Kritiker auf der Automesse in Peking bemängelt. "Was Elektromobilität angeht, muss man sagen, fahren sie fast gar nicht mit", habe der deutsche Unternehmensberater Peter Hage von der Districom Group gesagt. Insgesamt hätten deutsche Hersteller in China "bisher sehr wenige Modelle wirklich im Vertrieb".Dabei würden sie in China hohes Ansehen genießen. "Sie könnten mit ihrer Marke viel stärker ins Geschäft kommen, haben bisher aber nicht die Produkte", habe der Berater gesagt, der seit 16 Jahren in der Autoindustrie in China tätig sei. "Je länger diese Situation vorhält, umso stärker ist es möglich für andere Anbieter, besonders Tesla , dieses Feld zu besetzen", habe Hage gesagt. "Das Fenster wird immer kleiner."Der Automarkt in China habe sich für Daimler, VW und BMW zu einer Art Rettungsanker in der Krise entpuppt. Die Verkaufszahlen hätten sich nach dem Lockdown schnell wieder erholt. Jetzt gelte es, Boden auf die neuen Herausforderer in punkto Elektromobilität gutzumachen. Nio, Li Auto, XPeng oder WM Motors würden kontinuierlich ihre neuen Elektroautos ausrollen und mit interessanten Konzepten für neue Ansätze sorgen.Die Daimler-Aktie werde auch in den nächsten Monaten keinen Sprint aufs Parkett legen. Das Papier sollte sich aber kontinuierlich weiter nach oben bewegen. Unterbrochen von kleineren Konsolidierungsphasen laute das nächste Etappenziel für die Daimler-Aktie nach wie vor 50 Euro. Werde auch diese Hürde genommen, liege das nächste Kursziel im Bereich von 54,50 Euro und 55 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX).Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link