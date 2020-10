Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

44,40 EUR +0,55% (30.10.2020, 18:11)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

44,40 EUR +0,40% (30.10.2020, 17:35)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (30.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Für den deutschen Aktienmarkt neige sich eine rabenschwarze Woche dem Ende zu. Im Vergleich zum letzten Freitag stehe für den DAX aktuell ein Wochenminus von 9,1 Prozent zu Buche - das seien 1.145 Zähler. Ähnlich groß seien die Kursverluste des Stuttgarter Autobauers Daimler, der seinen mittelfristigen Aufwärtstrend verlassen habe.Dieser Trend sei am Mittwoch mit einem Down-Gap durchbrochen worden, was einem starken Verkaufssignal gleichgekommen sei. Die Kursverluste hätten sich gestern und heute fortgesetzt, wobei es einen kleinen Funken Hoffnung gebe:So habe Daimler heute das Tief von Mitte September bei 43,08 Euro erfolgreich testen können. Das Tagestief habe bei 43,12 Euro gelegen. So bestehe weiterhin die Chance, dass die Aktie auf kurze Sicht die 55-Tage-Linie (45,55 Euro) zurückerobere und damit ein neues Kaufsignal generiere.Entscheidend für die nächsten Wochen sei freilich, dass Daimler in den mittelfristigen Aufwärtstrend zurückkehre. Im Zuge dessen würde der Autobauer auch das Gap bei 46,92 Euro schließen.Die Abstauberlimits, die DER AKTIONÄR angemerkt hatte, sind jetzt zum Teil aufgegangen. Es gibt aber keinen Grund, in Panik zu verfallen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: