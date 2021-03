Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (02.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler und der schwedische Brummi-Hersteller Volvo würden künftig gemeinsam an der Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben für schwere Lastwagen arbeiten. Das im vergangenen Jahr angekündigte Unternehmen, das künftig Cellcentric heißen solle, wurde am Montag gegründet, wie Daimler Truck und die Volvo Group mitgeteilt hätten. Der Aktie sollte das auf lange Sicht weiterhelfen.Jetzt sei es amtlich: Zusammen würden Daimler und Volvo Brennstoffzellensysteme entwickeln wollen, die in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in Serie gehen könnten. Die Pläne für ihr Gemeinschaftsprojekt hätten sie im April 2020 vorgestellt, eine verbindliche Vereinbarung sei im November unterschrieben worden.Volvo habe dazu für rund 600 Millionen Euro 50 Prozent der Anteile an der Firma Daimler Truck Fuel Cell gekauft, in der der Stuttgarter Lastwagenbauer zuvor schon alle seine Brennstoffzellen-Aktivitäten zusammengeführt habe.Der gute Newsflow bei Daimler reiße nicht ab. Zuletzt habe Daimler die Abspaltung der LKW- und Bus-Sparte bekannt gegeben. Dadurch würden die in den einzelnen Unternehmensteilen steckenden Werte in Zukunft richtig zur Geltung kommen.Anleger bleiben bei der Daimler-Aktie investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Kursziel bleibe bei 75,00 Euro. (Analyse vom 02.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.