Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

42,66 EUR +0,41% (26.08.2020, 14:19)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

42,615 EUR +0,67% (26.08.2020, 14:04)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (26.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autobauer habe zuletzt mit positiven Nachrichten aufwarten können: Gute Absatzzahlen und auch der Milliarden-Vergleich im Rahmen des "Diesel-Skandals" in den USA könne als solche gewertet werden. Aktuell hätten sich zwei Analystenhäuser mit Daimler beschäftigt und würden zu durchaus positiven Einschätzungen kommen. Dem DAX-Titel scheine das zu gefallen.Independent Research (IR) stuft die Daimler-Aktie weiter mit "halten" ein und habe das Kursziel von 41 auf 43 Euro angehoben. Mainfirst habe das Kursziel für den Autotitel sogar von 42 auf 54 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt.Die Daimler-Aktie liege aktuell im Plus und notiert über der wichtigen 42,30-Euro-Marke. Die nächste Widerstandszone sei dann im Bereich von 45 Euro auszumachen. Nach unten scheine die 40-Euro-Marke eine gute Unterstützung zu bieten - die sei am vergangenen Freitag erfolgreich getestet worden.Der AKTIONÄR sei ebenfalls positiv für Daimler gestimmt und sehe noch Luft nach oben. Auch das charttechnische Bild passe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: