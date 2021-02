Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

66,08 EUR +0,58% (10.02.2021, 12:43)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

66,25 EUR +0,68% (10.02.2021, 12:28)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (10.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Beim Stuttgarter Autobauer laufe es gerade richtig rund. Die geplante Abspaltung der Lkw-Sparte komme bei den Investoren gut an und habe die Daimler-Aktie zuletzt stark beflügelt. Auch die hervorragenden Absatzzahlen im Januar würden Hoffnung geben. So sehe nun die Lage aus charttechnischer Sicht aus.Zum Jahreswechsel habe sich die Daimler-Aktie erstmal eine Pause nach dem steilen Aufwärtstrend genehmigt, der seit März angehalten habe. Der Kurs sei dabei zwischen 55- und der 60-Euro-Marke in einer Seitwärtsrange geschwankt. Mithilfe eines starken Kurssprungs in der letzten Woche habe der Wert aber die obere Begrenzungslinie überwinden können und habe anschließend am Montag ein neues Mehrjahreshoch bei 67,44 Euro markiert.Zwar habe sich der DAX-Titel in den letzten zwei Tagen von seiner schwachen Seite gezeigt, da jedoch der Ausbruch zuvor unter sehr hohem Handelsvolumen stattgefunden habe, sei aus charttechnischer Sicht eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung recht wahrscheinlich. Das nächste Ziel könnte nun der Widerstand am 2017er-Hoch bei 73,64 Euro sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: