Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (29.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Autokonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Konzern wolle seine Lkw-Sparte bis Ende 2021 an die Börse bringen. Aber auch in der Software-Sparte sei derzeit einiges los. So wolle Daimler bis 2024 ein eigenes Betriebssystem für seine vernetzten Fahrzeuge hochziehen. Der deutsche Autobauer wolle dafür weltweit 3.000 Programmierer, Systemarchitekten und Fahrassistenzexperten einstellen. Der zunehmende Fokus auf Software sei sehr sinnvoll. Die US-Investmentbank JPMorgan sei für die Daimler-Aktie weiterhin bullish. Auch Söllner bleibe für das Papier optimistisch gestimmt un rate investierten Anlegern dabeizubleiben. Ein Fortsetzung des Aufwärtstrends sei sehr wahrscheinlich. Wer die Daimler-Aktie noch nicht im Depot habe, sollte aber ein Kaufsignal abwarten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.06.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:76,35 EUR -1,80% (28.06.2021, 22:26)