Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (08.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Erstmals seit seinem Amtsantritt müsse Daimler-Chef Ola Källenius am Mittwoch (10:00 Uhr) den Aktionären des Autobauers Antworten auf ihre Fragen liefern. Die Hauptversammlung finde wegen der Corona-Pandemie zwar später als geplant und auch nur online statt. Trotzdem dürften nicht wenige Anteilseigner erwarten, dass Källenius eine Strategie vorlege, wie er den Konzern aus der mittlerweile zweifachen Krise führen wolle.Daimler habe schon vorher nicht gut dagestanden - die drastischen Corona-Folgen mit einem weltweiten Nachfrageabsturz und wochenlangen Produktionsstopps hätten die Lage nun aber noch verschärft und dürften Källenius zwingen, noch stärker zu sparen als ohnehin geplant. Im ersten Quartal sei Daimler nur knapp an roten Zahlen vorbeigeschrammt.Dabei sei der Gewinn des Autobauers schon 2019 eingebrochen, weil die Autokonjunktur insgesamt geschwächelt habe, Daimler aber weiter enorme Summen in Zukunftsprojekte stecken müsse und zudem auf einem Berg aus Diesel-Altlasten sitze. Källenius wolle den Konzern straffen und effizienter machen. Tausende Stellen sollten gestrichen, Kosten gesenkt und Prioritäten neu sortiert werden. Durch die Corona-Krise würden nun zudem teure Überkapazitäten drohen. In der vergangenen Woche habe der Konzern bereits angekündigt, sein Smart-Werk im französischen Hambach zu verkaufen.Sofern es nicht um unmittelbare Corona-Folgen gehe, würden viele Aktionärsvertreter die Krise für hausgemacht halten. Sie würden dem Konzern vorwerfen, sich auf den Rekorden der zurückliegenden Jahre ausgeruht und wichtige Weichenstellungen vor allem für den Umstieg auf die Elektromobilität verschlafen zu haben. Auch der Plan, Källenius' Vorgänger Dieter Zetsche im kommenden Jahr zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu machen, stoße bei vielen weiterhin auf Ablehnung.Die zu erwartende Kritik werde Källenius und Aufsichtsratschef Manfred Bischoff allerdings nur in schriftlicher Form erreichen. Wegen der Corona-Beschränkungen werde es - anders als sonst üblich - keine Redebeiträge von Aktionären geben.Der Automobil-Hersteller habe sich mit drei Prozent am chinesischen Batteriezellen-Hersteller Farasis Energy beteiligt. Die Beteiligung an Farasis sei für Daimler ein wichtiger strategischer Schritt. So sichere sich der Automobil-Hersteller Nachschub für seine Elektromodelle. Experten würden davon ausgehen, dass Farasis im Jahr 2022 auf einen Marktanteil von vier Prozent im Bereich der Batteriezellen kommen könnte. Farasis werde also durchaus ein wichtiger Player im Markt der Batteriezellen neben CATL, LG Chem und Samsung SDI.Kurz zuvor habe Daimler einen neuen Deal mit NVIDIA bekannt gegeben. Ab 2024 werde die NVIDIA-Architektur in jedem neuen Mercedes verbaut. Dieses ermögliche nicht nur autonomes Fahren auf Level 4 und selbständiges Parken. Das Auto der Zukunft werde zu einer Art iPhone, welches ständig Software-Updates erhalte. Dank der Fortschritte "in Lichtgeschwindigkeit" bei der Künstlichen Intelligenz, verbessere sich das System laut NVIDIA permanent.Was die Daimler-Aktie betreffe, so habe sich das Papier nach dem Corona-Crash in den letzten Monaten peu a peu nach oben gearbeitet. Ein neues Kaufsignal entsteht, sobald die Aktie die wichtige 200-Tage-Linie bei 37,50 Euro knackt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link