Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Anleger hätten am Freitag an den europäischen Börsen wieder den Rückzug angetreten, nachdem die Notenbanken den Startschuss für die geldpolitische Wende gegeben hätten. Hinzu komme der große Verfall an den Terminbörsen am heutigen Freitag. Davon seien auch die Automobil-Werte wie Daimler betroffen. Beim Premium-Autobauer habe sich zudem HSBC kritisch geäußert.Börsianern zufolge habe es sich in dieser Woche gezeigt, dass die internationalen Entscheider die geldpolitische Wende vorantreiben würden, wenn auch mit unterschiedlicher Entschlossenheit. Laut den Experten der Berenberg Bank würden große Zentralbanken ihre Wertpapierkäufe reduzieren und dem Markt somit weniger Liquidität zuführten, die Bank of England habe sogar den ersten kleinen Zinsschritt nach oben gemacht. "Damit wird der Weg für einen stärkeren Anstieg der Marktzinsen geebnet", so die Experten. Dies könne verzinste Anlagen in der Theorie attraktiver machen.Der Zugzwang, unter dem die weltweiten Notenbanken derzeit wegen der hohen Inflation stünden, habe sie nach den Kursgewinnen vom Vortag wieder verstärkt ins Grübeln gebracht. Im Fokus hätten auch der große Verfall an den Terminbörsen und ein schwacher Ifo-Geschäftsklimaindex gestanden.Die zweite große Verliererbranche seien die Autowerte mit einem Rücksetzer um 1,6 Prozent bei ihrem Teilindex gewesen. Allen voran seien hier die Aktien von Daimler um 4,3 Prozent abgesackt, nachdem die britische Großbank HSBC am Freitag ihre bisherige Kaufempfehlung aufgegeben habe.Die britische Großbank HSBC habe Daimler anlässlich der Abspaltung der Lkw-Sparte von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 93,12 auf 80,00 Euro gesenkt. Das verbliebene Pkw-Geschäft laufe sehr gut, allerdings sei die Bewertung auch recht hoch, habe Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link