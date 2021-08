Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (24.08.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Nach einem starken ersten Quartal hätten auch in Q2 die Analystenerwartungen übertroffen werden können. Mit einem Absatz von 736.000 Einheiten habe ein Umsatz von EUR 43,5 Mrd. erzielt werden können, welcher somit um 44% höher ausgefallen sei als im Vorjahresquartal. Daraus habe sich unter dem Strich ein Gewinn pro Aktie von EUR 3,36 ergeben.Durch die Abspaltung der Truck-Sparte wolle Daimler zusätzlichen Wert für seine Aktionäre schaffen und die eigene Profitabilität erhöhen. Nun sei bekannt gegeben worden, dass dieses Verfahren im Zeitplan ist und noch vor Ende 2021 abgeschlossen werden solle. Die Daimler AG selbst werde 35% der neu gegründeten Daimler Truck Holding AG halten, die anderen 65% würden im Verhältnis 1:2 an bestehende Daimler-Aktionäre ausgegeben.Mit einer Absatzsteigerung von 300% im ersten Halbjahr würden die Auslieferungen von Plug-In Hybridfahreugen und Batterie-Elektroautos nun 10% des Gesamtumsatzes ausmachen. Bei den anderen deutschen Autobauern BMW und Volkswagen würden sich die prozentuellen Anteile der ausgelieferten Elektrofahrzeuge auf 11,4% bzw. 7% belaufen. Allein im Jahr 2021 stelle Daimler vier neue Batterie-Elektroautos vor und im Jahr 2022 solle es in jedem Segment eine Elektrovariante geben.Am 22. Juli habe Daimler bekannt gegeben, das Unternehmen YASA zu kaufen. Dieses sei 2009 mit einer Spezialisierung auf Ultra-High-Performance E-Motoren für Sportwagen entstanden und habe im PKW-Bereich zuletzt mit Namen wie Koenigsegg und Ferrari zusammengearbeitet. Damit sichere sich Daimler nicht nur bessere Kontrollmöglichkeiten in der Produktion, sondern auch das jahrelange Know-How.Den Grundstein für einen "Investmentcase" lege Daimler mit soliden Zahlen für das erste Halbjahr. Auch die strategische Ausrichtung mit Fokus auf Elektromobilität lasse positiv in die Zukunft blicken. Vor allem mit der Akquisition eines eigenen E-Motorenherstellers solle die diesbezügliche Konkurrenzfähigkeit gewährleistet werden. Auf Basis einer historisch gerechtfertigten Prämie von 22% im Vergleich zur Peer-Gruppe ergibt sich für Daimler ein Kursziel von EUR 87,20 und damit nunmehr eine "Kauf"-Empfehlung, so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 24.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.