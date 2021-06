XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (10.06.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Daimler: Geschäfte laufen aktuell sehr gut - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Zyklische Aktien stünden bei Anlegern weiterhin hoch im Kurs. Vor allem Autowerte seien gefragt. Als wichtigste Treiber würden der Elektrifizierungstrend der Branche und der Konjunkturaufschwung nach der Corona-Krise gelten. Tatsächlich seien die Geschäfte der deutschen Autobauer und ihrer Zulieferer im Mai so gut gelaufen wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Das entsprechende Barometer sei um 12,9 auf 36,6 Punkte geklettert, wie das Münchener ifo-Institut mitgeteilt habe. Das sei der beste Wert seit September 2018. "Die Geschäfte laufen im Moment noch sehr gut", so ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Aber die ersten dunklen Wolken ziehen wieder auf, vermutlich wegen des Chipmangels."Wegen fehlender Halbleiter-Chips hätten Autohersteller bereits Schichten absagen und die Fertigung drosseln müssen. Der Chip-Riese Intel habe jüngst gewarnt, die Engpässe könnten mehrere Jahre andauern - auch weil Investitionen nicht sofort greifen würden. In Stuttgart gebe man sich angesichts des starken Auftaktquartals und neuer Pkw-Modelle dennoch zuversichtlich - auch über das Jahr 2021 hinaus. "Ich denke, 2022 könnte sogar noch stärker werden als 2021, aber Voraussagen sind immer schwierig", habe Daimler-Chef Ola Källenius dem Branchenmagazin "Automotive News Europe" gesagt. Während es viele unbekannte externe Faktoren gebe, werde die Fahrzeugnachfrage wahrscheinlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres anziehen. Dieser Trend dürfte sich ins kommende Jahr hinein fortsetzen.Auch Analysten würden große Stücke auf den Konzern halten. Die Experten würden unter anderem die ambitionierten Elektromobilitätsziele und die starke Margenentwicklung loben. Auch der bis Ende des Jahres geplante Börsengang der Sparte Daimler Truck komme bei den Experten gut an. Mit der Abspaltung wolle Källenius das bestehende Industriekonglomerat aufbrechen, um langfristig Mehrwert für die Anleger zu generieren - getreu dem Motto: zwei spezialisierte Unternehmen, die unabhängig voneinander agieren würden, seien schneller und effizienter als zwei Divisionen innerhalb eines Großkonzerns. (Ausgabe 22/2021)