ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (23.04.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler: Gelingt die Rückkehr über die lokale Kurszone? - AktiennewsDie Aktie von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) erholt sich am Freitag und wird 1,4% über dem gestrigen Schlusskurs gehandelt, so die Experten von XTB.Eine nachhaltige Rückkehr über die am Dienstag unterschrittene Unterstützungszone bei 74,30 Euro könnte für neue Anstiege sprechen. Am Mittwoch habe sich der Kurs stabilisiert und es sei eine bullische Umkehrkerze in Form eines Hammers ausgebildet worden. Anleger sollten jedoch auch berücksichtigen, dass die Aktie seit dem Tief vom März 2020 über 250% an Wert gewonnen habe und eine bärische Divergenz zwischen Kurs und RSI erkennbar sei. Sollte der Kurs schwächeln und unter 74,30 Euro bzw. unter das Wochentief bei 72,07 Euro fallen, könnte dies der Auslöser für eine Korrektur sein.Börsenplätze Daimler-Aktie:73,91 EUR +0,69% (23.04.2021, 14:07)XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:74,12 EUR +0,46% (23.04.2021, 13:52)