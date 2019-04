Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

59,03 EUR +1,64% (18.04.2019, 12:01)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (18.04.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Daimler: Erste Ermüdungserscheinungen - AktienanalyseAuf Monatssicht stiegen die Aktien des Stuttgarter Premium-Herstellers Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) um mehr als 12%, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die sich immer mehr verdichtenden Hinweise auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China hätten den Börsen kräftig Auftrieb gegeben. Auto-Aktien seien besonders gefragt gewesen.Allmählich aber würden sich erste Ermüdungserscheinungen zeigen. Ein Grund sei sicherlich, dass Daimler in der Diesel-Affäre wieder stärker unter Druck gerate. Ein Konzernsprecher habe einen Bericht der "Bild am Sonntag" bestätigt, wonach das Kraftfahrtbundesamt (KBA) ein Anhörungsverfahren gegen die Stuttgarter wegen des Verdachts auf eine "unzulässige Abschaltvorrichtung" eingeleitet habe. Betroffen seien dem Blatt zufolge 60.000 Fahrzeuge vom Modell GLK 220 CDI mit der Abgasnorm 5, die zwischen 2012 und 2015 produziert worden seien.Zwar habe der Konzern den Darstellungen widersprochen und betont, dass das entsprechende Softwareupdate zu einem früher angekündigten Maßnahmenpaket für mehr als drei Mio. Mercedes-Benz-Fahrzeuge gehöre und man sich dabei an den mit dem Verkehrsministerium und dem KBA vereinbarten Genehmigungsprozess halte. So ganz scheinen Anleger dem Braten aber nicht zu trauen.Zusätzlich auf die Stimmung hätten gleich mehrere negative Analystenkommentare gedrückt. Laut Patrick Hummel von der UBS dürfte Daimler bei den anstehenden Quartalszahlen die schlechtesten Ergebnisse unter den deutschen Autobauern vorweisen. Er habe daher die Einstufung der Papiere auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen.Ob es wirklich so komme, werde sich zeigen. Angesichts der Zugewinne seit Jahresbeginn seien Anleger aber in jedem Fall nicht schlecht beraten, eventuell bestehende Long-Positionen zunächst gegen defensivere Investments wie etwa ein Express auszutauschen. (Ausgabe 15/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:59,15 EUR +1,46% (18.04.2019, 12:15)