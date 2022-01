Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

73,83 EUR +0,07% (13.01.2022, 09:38)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,07 EUR +0,89% (13.01.2022, 09:24)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (13.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Guter Newsflow bei Daimler. Mercedes-Benz werde laut einem Medienbericht seine Wertschöpfungstiefe erweitern. Das solle unter anderem über eine eigene Fertigung der Elektroantriebe ab 2024 erfolgen.Wie Daimler-Entwicklungschef Markus Schäfer der "Automobilwoche" gesagt habe, werde Mercedes den kompletten Antrieb für die angekündigten neuen Elektro-Architekturen MMA und MB.EA ab 2024 komplett selbst bauen. "Der erste Baukasten mit den Axial-Motoren von Yasa für eine höhere Leistung wird in Berlin angesiedelt sein", so Schäfer.Das passe ins Bild. Die E-Strategie nehme bei Mercedes immer mehr Konturen an. Zuletzt habe der Autobauer auf der CES in Las Vegas den EQXX vorgestellt. Die Reaktionen darauf seien durchweg positiv gewesen.Auch die Deutsche Bank habe das Kursziel für Daimler von 95 auf 100 Euro angehoben. Unter den traditionellen Automobilherstellern sei Daimler der mit der stärksten Preissetzungsmacht und der klarsten (Premium-)Elektrostrategie, habe Analyst Tim Rokossa geschrieben. In den vergangenen zwei Jahren habe das Management seine Fähigkeit zur Kostenkontrolle und zur Fokussierung auf das obere Marktsegment unter Beweis gestellt, während es gleichzeitig mit dem EQS eines der begehrtesten Elektroautos auf den Markt gebracht habe.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Daimler-Aktie zu halten. (Analyse vom 13.01.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link