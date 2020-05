Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

30,795 EUR -2,07% (22.05.2020, 09:21)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (22.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie sei in der Krise unter die Räder gekommen. Die Gewinne des Stuttgarter Autokonzerns seien aber im ersten Quartal nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen. Im zweiten Quartal duften diese deutlich niedriger ausfallen und sich auch langsamer erholen.Daimler habe im Vergleich zu VW und BMW das schlechtere Kostenmanagement. Auch sei die Abhängigkeit von der Lkw-Sparte ein Nachteil gegenüber Volkswagen und BMW. Dennoch: Die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner Geely werde langfristig Früchte tragen. Denn: "Die Zukunft ist China. Alle die es schaffen, sich mit chinesischen Partnern stabil aufzustellen, sind die potentiellen Gewinner", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen gegenüber dem "Aktionär". Die Daimler-Aktie bleibe eine Comeback-Spekulation, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:30,875 EUR -1,67% (22.05.2020, 09:36)