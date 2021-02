Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (03.02.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von 54 auf 57 Euro.Der Stuttgarter Autokonzern habe erstaunlich gute Eckdaten für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt, die fast alle deutlich über den Markterwartungen gelegen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das EBIT sei mit 6,6 Mrd. Euro (2019: 4,3 Mrd. Euro) sogar deutlich über dem schwachen Vorjahreswert ins Ziel gekommen. Nach neun Monaten 2020 habe das Konzern-EBIT nur bei 2 Mrd. gelegen, was das starke Schlussquartal unterstreiche. Das erste Quartal 2021 bringe infolge der Lockdowns in vielen Ländern noch einmal starke Herausforderungen mit sich. Eine Normalisierung des operativen Geschäfts erwarte Schwope frühestens im Sommer 2021, realistischerweise aber erst im Frühjahr 2022. Nach dem starken Absatzeinbruch im letzten Jahr könne es - sofern die Corona-Situation nicht weiter eskaliere - eigentlich von niedriger Basis nur aufwärts gehen. Sollte die Corona-Krise infolge der Impfungen besiegt werden, rechne Schwope mit einer Rückkehr zum weltweiten Absatzniveau des Jahres 2019 trotzdem frühestens im Jahr 2022.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Daimler-Aktie und hebt das Kursziel von 54 auf 57 Euro an. (Analyse vom 03.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: