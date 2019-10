Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (17.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Gefahr, dass US-Importe von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen aus der EU mit Zöllen belegt würden, sei in den letzten Wochen zwar in den Hintergrund gerückt. Am 13. November laufe jedoch eine Frist ab, bis zu der US-Präsident Donald Trump seine Entscheidung über Zölle gegen die europäische Autoindustrie bekannt geben wolle. Würden die Schutzzölle um ein Viertel erhöht, dürfte die jüngste Aufwärtsbewegung bei BMW, Daimler und VW ein jähes Ende finden.Bislang habe US-Präsident Trump eine Entscheidung über die in Deutschland besonders gefürchteten Auto-Zölle nur vertagt. Die Bemühungen beider Seiten, mit dem die Zollerhöhungen auf Auto und Fahrzeugteile aus der EU vermieden werden könnten, würden hinter den Kulissen auf Hochtouren laufen. Die Uhr ticke. Am 14. November wolle die US-Regierung entscheiden. Die jüngste Vergangenheit habe aber auch zeigt, dass sich der US-Präsident nicht zwingend an alle Fristen halte.Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass der US-Präsident seine Ankündigung umsetze. Was würde ein Einfuhrzoll in Höhe von 25 Prozent für die heimischen Hersteller bedeuten?Die Deutsche Bank habe bereits im Frühjahr die Rechnung aufgemacht. Damals habe es geheißen: Gemessen an den absoluten Zahlen komme Daimler mit einem Schaden von 1,6 Milliarden am günstigsten davon. Bei BMW würde ein solcher Zoll mit zwei Milliarden Euro zu Buche schlagen. Der Volkswagen-Konzern, der größte der drei, müsste mit zusätzlichen Kosten von 2,5 Milliarden Euro rechnen. Getroffen würden hier die Töchter Audi und Porsche, wogegen die Marke VW weitestgehend ausgenommen bleiben sollte. Denn: VW produziere in den USA und in Mexiko. Da alle deutschen Hersteller, also auch Daimler und BMW, große Produktionsstätten in den USA unterhalten hätten, könnte der Effekt gemildert werden - schließlich würden die Zölle nur auf EU-Importe erhoben werden.Die drohenden US-Einfuhrzölle auf europäische Autos würden zwar wie ein Damoklesschwert auf der deutschen Automobilindustrie lasten. Die Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen hätten zuletzt dennoch deutlich Boden gut machen können.Die Daimler-Aktie nähere sich der 200-Tage-Line. Diese verlaufe aktuell bei 49,27 Euro. Werde diese wichtige Marke genommen, wäre dies gleichbedeutend mit einem neuen Kaufsignal mit Ziel 56 Euro.Bei BMW würden die nächsten kleineren horizontalen Widerstände bei 67,37 Euro und im Anschluss bei 69,61 Euro warten. Erst sobald diese wichtige Hürde genommen werde, wäre der Weg Richtung 74 Euro geebnet.Gut möglich, dass das heimische Auto-Trio noch weiter auf der Überholspur bleibe. Anleger sollten bei ihren (Trading-Positionen) den Stopp dennoch kontinuierlich nachziehen, um nicht von einem Trump-Tweet auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: